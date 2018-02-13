В России ждут украинских специалистов для расследования катастрофы Ан-148 в Подмосковье

Проведены переговоры с уполномоченным представителем Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Украины – государства разработчика самолета.

Международный авиационный комитет (МАК) ожидает прибытия украинских специалистов для расследования катастрофы пассажирского самолета Ан-148, который 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье.

Читайте такжеВ России произошла новая авиакатастрофа, есть погибшиеОб этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАК.

«Комиссия информирует, что проведены переговоры с уполномоченным представителем Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Украины – государства разработчика самолета и разработчика и изготовителя двигателя, а также представителями разработчика самолета – ГП «Антонов». В настоящий момент комиссия по расследованию ожидает решения украинской стороны о дате прибытия и составе группы специалистов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.