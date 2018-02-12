Место падения Ан-148 в Подмосковье показали с высоты птичьего полета (видео)
Следственный комитет России показал видео осмотра следователями места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье с применением квадрокоптера.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале СКР.
На кадрах можно увидеть, что самолет упал вблизи деревни, обломки разбросало в радиусе более одного километра.
Как сообщал УНИАН, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.
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На борту находился 71 человек, включая 6 членов экипажа. Все они погибли. По последним данным, на борту самолета было трое иностранцев: граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана.
Эксперты озвучили разные версии падения самолета Ан-148, в том числе моментальное разрушение двигателя и обледенения самолета в полете. Версию теракта также не исключали.
Позже следственный комитет РФ сообщил, Российский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", упавший в Подмосковье 11 февраля, взорвался в результате падения.