Ким Чен Ын заявил о желании поддерживать "теплый климат" в отношениях с Южной Кореей

Ким Чен Ын поблагодарил Сеулу и назвал "очень впечатляющими" усилия Южной Кореи в предоставлении приоритетного значения визиту северокорейской делегации.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что считает важным поддерживать "теплый климат примирения и диалога" между Северной и Южной Кореей.

Об этом сообщает Reuters.

"Ким Чен Ын поблагодарил Сеул и назвал "очень впечатляющими" усилия Южной Кореи в предоставлении приоритетного значения визита северокорейской делегации. Он также заявил о желании поддерживать "теплый климат примирения и диалога" и дал инструкции относительно мер, направленных на увеличение межкорейского взаимодействия", - говорится в сообщении. Детали инструкции неизвестны.

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На прошлой неделе Южную Корею для участия в церемонии открытия зимней Олимпиады посетила делегация из Пхеньяна, которую возглавляла сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Делегация передала президенту Южной Кореи письмо от лидера КНДР с приглашением посетить Северную Корею и провести там встречу с ее лидером. Южнокорейский президент принял приглашение.

Зимние Олимпийские игры 2018 проходят с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан. Северная Корея отправила на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею 22 спортсмена, а также делегацию из более чем 400 музыкантов, артистов и болельщиков. Участие страны согласовали на переговорах Пхеньяна и Сеула в январе.