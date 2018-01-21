Делегация КНДР прибыла в Южную Корею для подготовки к Олимпиаде

Северокорейская делегация, состоящая из музыкантов и деятелей искусства, прибыла с официальным визитом в Южную Корею.

Как сообщает Reuters, это первый из серии визитов для подготовки Северной Кореи к участию в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в следующем месяце в южнокорейском городе Пхенчхан.

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Официальные лица планируют провести два дня осмотра центров искусства в Сеуле и городе Гангнейнг, а также провести несколько олимпийских мероприятий.

Пхеньян заявил в воскресенье, что также планирует отправить очередную команду деятелей спорта для проверки олимпийских объектов и мест проживания с 25 по 27 января, заявили в Министерстве объединения Южной Кореи.

Напомним, в Международном олимпийском комитете заявили, что КНДР отправит 22 спортсмена, которые будут соревноваться в трех видах спорта и пяти дисциплинах.

Также в воскресенье южнокорейские чиновники заявили, что Пхеньян принял предложение для представителей Южной Кореи о поездке в Северную Корею для проведения совместных спортивных тренировок на горнолыжном курорте Масикрюон.