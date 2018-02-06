Королевский роман: стало известно, кто сыграет в фильме о любви принца Гарри и Меган Маркл

Так, внука королевы Елизаветы II сыграет Мюррей Фрейзер, известный по ролям в сериалах "Озеро" и "Виктория".

Создатели фильма о принце Гарри и Меган Маркл отобрали актеров на главные роли.

Об этом пишет People. Так, внука королевы Елизаветы II сыграет Мюррей Фрейзер, известный по ролям в сериалах "Озеро" и "Виктория".

Его невесту, Меган Маркл, воплотит на экране актриса Париса Фитц-Хенли, сыгравшая в сериале "Джессика Джонс".

Лента будет называться "Гарри & Меган: Королевская история любви".

Как сообщалось ранее, создатели ленты намерены рассказать об отношениях актрисы и принца с момента их первой встречи. Выход картины запланирован к свадьбе принца Гарри и Меган.

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Как сообщал УНИАН, невеста принца Гарри актриса Меган Маркл завершит свою работу в сериале "Форс-мажоры" после окончания 7 сезона.