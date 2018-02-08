Умер один из создателей интернета Джон Барлоу

Основные интернет-сегменты существуют и развиваются благодаря Барлоу, отметили в основанной им организации.

Основатель компании Electronic Frontier Foundation Джон Перри Барлоу умер в возрасте 70 лет. Он был одним из основоположников современного интернета.

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Об этом сообщается на сайте организации Electronic Frontier Foundation (EFF), которую основал Барлоу. "Сегодня интернет потерял своего героя. EFF скорбит об уходе своего мудрого сооснователя Джона Перри Барлоу", - говорится в заявлении EFF.

В заявлении организации отмечается, что основные интернет-сегменты существуют и развиваются благодаря Барлоу. EFF специализируется на защите прав в киберпространстве.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году умер изобретатель электронной почты и символа "@" Рэй Томлинсон.