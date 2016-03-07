Умер изобретатель электронной почты и символа "@" Рэй Томлинсон

Об этом сообщает The Verge.

Согласно сообщениям, причиной смерти компьютерного инженера стал сердечный приступ.

Отмечается, что в 1971 году Томлинсон предложил идею пересылать текстовые сообщения между двумя удаленными компьютерами с помощью специальной команды SNDMSG. В то время он работал в компании Bolt, Beranek and Newman, занимавшейся созданием инфраструктуры для военных сетей передачи данных.

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В том же году он отправил первое сообщение между двумя компьютерами сети ARPANET — прототипом современной сети интернет, разработанным Агентством Министерства обороны США по перспективным исследованиям.

Позже Томлинсон добавил к функциональным возможностям сети поддержку сервиса e-mail и выбрал символ "@", чтобы обозначить принадлежность почтовых адресов определенным системам. Также, он разработал программы TENEX, которые позволяют компьютерам обмениваться текстовыми сообщениями, и CPYNET, давшую пользователям возможность пересылать файлы и обеспечивать их сохранность.

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В 2012 году изобретатель вошел в Зал славы Интернета, членами которого также являются Винтон Серф, создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли, изобретатель Linux Линус Торвальдс и основатель «Википедии» Джимми Уэйлс.