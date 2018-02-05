Супербоул-2018: Пинк, Тимберлейк и голограмма Принца выступили на самом рейтинговом шоу Америки (фото, видео)

В этом году в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги выступил Джастин Тимберлейк. Он исполнил свой хит Can’t stop the feeling.

На огромной арене U.S. Bank Stadium в Миннеаполисе прошло одно из самых масштабных спортивных мероприятий Америки — Super Bowl — 2018. Ежегодно лучшие команды Национальной футбольной лиги соревнуются за звание чемпиона. Но за матчем следят не только любители спорта, ведь в перерывах выступают лучшие артисты.

Хедлайнерами «Суперкубка» в разные годы были Майкл Джексон, Стиви Уандер, Пол Маккартни, Леди Гага, Мадонна, Бейонсе, Бруно Марс, The Rolling Stones и другие, передает Peopletalk.

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В этом году в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги выступил Джастин Тимберлейк . Он исполнил свой хит Can’t stop the feeling.

И сделал он это не один, а с легендарным певцом Принцом, а точнее с его голограммой. Принц скончался в апреле 2016 года, а Тимберлейк был одним из его поклонников. Поэтому часть своего выступления он посвятил именно Принцу.

Это не первое выступление Джастина на Super Bowl. В 2004 году он уже был на сцене матча, правда, тогда все прошло не так успешно: он выступал вместе с Джаннет Джексон и неожиданно сорвал с нее часть платья на глазах у всех.

На Super Bowl певица пришла вместе со своей семьей — мужем Кэри Хартом и дочерью Уиллоу.



