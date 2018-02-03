Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал впервые спел после пересадки сердца (видео)

Португальский певец Сальвадор Собрал, который стал победителем Евровидения-2017, пережил сложную операцию по пересадке сердца 8 декабря прошлого года. 11 января певца наконец выписали из больницы, а уже 30 января выполнил первую композицию для своих поклонников.

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27-летний​ Сальвадор Собрал с рождения имеет порок сердца. Даже ради парня руководство "Евровидение-2017" изменило правила и позволило Сальвадору пропустить репетиции полуфинала.

Последний концерт звезды состоялся 8 сентября и после этого его сердце не выдержало нагрузки.20 сентября он был госпитализирован, а 26 сентября он попал в реанимацию. 8 декабря певец пережил сложную операцию по пересадке сердца в госпитале Санта-Круз. Сама операция по трансплантации сердца длилась 4 часа. 11 января певца выписали из больницы.

30 января Сальвадор Собрал в Facebook опубликовал видео, на котором он перепел песню "Landslide" любимой группы Fleetwood Mac.