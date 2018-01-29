Киев передал Лиссабону символические ключи от Евровидения (фото)

Мэр Киева вручил ключи от песенного конкурса мэру Лиссабона и пошутил: Очень надеюсь, что через год Лиссабон вернет ключи от Евровидения опять Киеву.

Мэр Киева Виталий Кличко передал символические ключи от Евровидения мэру Лиссабона Фернандо Медине.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского головы Виталия Кличко.

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Как известно, этой весной именно португальская столица будет принимать песенный конкурс.

По словам Кличко, и организаторы, и все участники, и гости Евровидения, проходившего в прошлом году в Киеве, остались довольны и высоко оценили проведение песенного конкурса в Киеве.

"Поэтому с высоко поднятой головой мы сегодня передаем ключи от конкурса Лиссабону. Благодаря Сальвадору Собралу и его душевной джазовой балладе в прошлом году Португалия впервые победила в конкурсе Евровидения. Мы передаем Лиссабону эстафету! И именно с этого момента начинается отсчет времени до старта песенного конкурса, который в этом году пройдет в столице Португалии", - подчеркнул Кличко.

Киевский городской голова подчеркнул, что столица Украины приветствует Лиссабон и ждет замечательного музыкального праздника этой весной.

«И, скажу честно, очень надеюсь, что через год Лиссабон вернет ключи от Евровидения снова Киеву!» - пошутил Кличко.

Как сообщал УНИАН, победителем «Евровидения-2017», финал которого прошел в Киеве 13 мая, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. Украинская группа O.Torvald заняла 24 место.