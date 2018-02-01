Трамп в третий раз номинирован на Нобелевскую премию мира

Трама выдвинули на премию с формулировкой "за приверженность идеологии борьбы за мир путем применения силы".

Президент США Дональд Трамп был выдвинут третий год подряд кандидатом на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщил директор норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдал, сообщает Voice of People Today.

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“Я могу подтвердить, что мы были уведомлены о номинации Трампа и что он был номинирован на премию. Тем не менее, я ничего не могу сказать о том, кто стоит за его выдвижением, так как это конфиденциальная информация. Я могу только сказать, что его выдвинул американец”, - сказал Урдал.

Как сказал представитель норвежского Института, Трамп был номинирован на премию тем же человеком и с той же формулировкой, что и в 2017 году. Формулировка гласит: "за приверженность идеологии борьбы за мир путем применения силы".

Кроме того, среди достижений Трампа “за мир” - возрождение американской стратегической оборонной инициативы по созданию орбитального сверхсильного оружия, нейтрализующего ядерные арсеналы.

Как сообщал УНИАН, Нобелевскую премию мира 2017 года официально вручили Международной кампании за запреет ядерного оружия (ICAN).

Почетная грамота и чек на 9 миллионов шведских крон были вручены исполнительному директору ICAN Беатрис Фин и 85-летней японке Сетсуко Тарлу, пережившей бомбардировку Хиросимы.