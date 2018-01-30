В стрингах и шубе: Ким Кардашян показала пикантные фото

Кардашян устроила пикантную фотосессию, которой поделилась в Instagram.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая недавно в третий раз стала мамой, показала откровенные фото в сети.

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Она предстала в игривом образе с афрокосичками. Так, на фотографиях ее можно увидеть в стрингах, белой блузке и черной шубе.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в семье звезды реалити-шоу Ким Кардашян и ее мужа рэпера Канье Уэста родился третий ребенок от суррогатной матери.

У Кардашян и Веста двое детей. Светская львица родила сына 5 декабря 2015 года. Ее дочь Норт родилась 15 июня 2013 года.