По всей России сторонники Навального вышли на акции протеста, есть задержанные

Также у Навального сообщили, что полиция зашла в его Фонд борьбы с коррупцией якобы из-за звонка о бомбе в помещении.

В России сегодня, 28 января, проходят акции протеста оппозиционного политика Алексея Навального - "Забастовка избирателей", целью которого является убедить избирателей не ходить на выборы президента РФ в марте.

На Дальнем Востоке акции уже закончились - в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке, передает ТСН. Отмечается, что люди вышли, несмотря на сильный мороз. Так, в Барнауле было -30 градусов мороза.

В большинстве городов акции были несогласованы с властью. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что за прошедшую неделю полиция пришла в 78 из 84 региональных штабов. Полицейские проводили обыск, чтобы изъять листовки и другие материалы за "призывы к несанкционированному митингу".

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В "ОВД-Инфо" сообщили о задержании на акциях. Так, в Южно-Сахалинске участницу акции задержали, обвинив ее в том, что она закрыла лицо шарфом. В Березниках в Пермском крае сотрудницу штаба Навального задержали с листовками, но потом отпустили. Также двух человек задержали в Самаре.

Начальника штаба в Кемерово Пахомову Ксению задержали, остановив такси, в котором она ехала на акцию. Кроме Пахомовой, в Кемерово задержали еще 14 человек

На организатора акции в Южно-Сахалинске Степана Лосева составили протокол о нарушении порядка организации митинга и распространение агитационных материалов (это нарушение избирательного законодательства, хотя Навального к выборам не допустили).

Также у Навального сообщили, что полиция зашла в его Фонд борьбы с коррупцией в Москве якобы из-за звонка о бомбе в помещении. Правоохранители распилили дверь. Позже полиция заявила, что ведущий прямого эфира акций Дмитрий Низовцев сам позвонил и "заложил" бомбу в офисе ФБК.

Отмечается, что по состоянию на 10 утра (по киевскому времени) на акциях в рамках «Забастовки избирателей» задержаны 27 человек.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, организаторы заявили, что призывают на улицы своих сторонников не за Навального, а «за себя, за свои права и за своё будущее».

«Мы выйдем потому, что нам не оставляют выбора: ведь как ещё можно повлиять на деградирующую власть, которая не допускает до участия в выборах ни одного способного конкурировать с ней кандидата? Нам остаётся либо бороться, либо без борьбы отдать свою страну Путину и его проворовавшимся друзьям ещё на 6 лет», - заявили инициаторы «забастовки избирателей».

Накануне Навальный заявил, что президент Владимир Путин принял окончательное решение: ни в Москве, ни в Петербурге настоящие оппозиционные акции не будут согласованы никогда.

По словам оппозиционера, в целом по стране в 80% случаев согласования есть, а вот в двух крупнейших городах выбрана тактика «глумления и издевательства».

«Подумайте вот о чем: остаться дома - это дать им сигнал «я готов потерпеть ещё 6 лет». Таких сигналов давать им не надо. Обратные сигналы от общества нужны. Приходите. 28 января. Москва: 14-00, улица Тверская; Санкт-Петербург: 14-00, площадь Пролетарской Диктатуры», - сказал он.

Навальный сообщил, что инициативные группы из русских сообществ за пределами РФ пообещали, что выйдут в поддержку в Берлине, Вильнюсе, Нью-Йорке, Ницце, Париже, Биарицце, Вашингтоне и Праге.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

Навальный назвал решение ЦИК незаконным.

Госдепартамент США выразил обеспокоенность после отказа ЦИК РФ зарегистрировать Навального кандидатом на выборах президента России из-за неснятой судимости.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - день аннексии украинского Крыма.