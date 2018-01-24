Трамп и Эрдоган обсудили операцию в сирийском Африне
22:55, 24 января 2018
168 0
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.
Иллюстрация / REUTERS
Главы государств обсудили турецкую военную операцию в сирийском Африне. Как отмечается, Эрдоган призвал Трампа прекратить помогать сирийским курдам.
Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Турецкий президент, сославшись на устав ООН, заявил о праве Турции на самооборону.
Читайте такжеАнкара не планирует захватывать территорию Сирии - Эрдоган
В то же время Трамп призвал Эрдогана к деэскалации конфликта, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.
По его словам, насилие в Африне может привести к подрыву общих целей двух стран в Сирии.
Ранее Эрдоган пообещал «покончить с играми» вдоль границ Турции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter