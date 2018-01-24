Трамп и Эрдоган обсудили операцию в сирийском Африне

Главы государств обсудили турецкую военную операцию в сирийском Африне. Как отмечается, Эрдоган призвал Трампа прекратить помогать сирийским курдам.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Турецкий президент, сославшись на устав ООН, заявил о праве Турции на самооборону.

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В то же время Трамп призвал Эрдогана к деэскалации конфликта, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

По его словам, насилие в Африне может привести к подрыву общих целей двух стран в Сирии.

Ранее Эрдоган пообещал «покончить с играми» вдоль границ Турции.