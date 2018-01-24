Эрдоган: Турция расширит операцию в Сирии, чтобы переселить беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах расширить военную операцию в Сирии. Власти планируют переселить туда сирийских беженцев, которых страна принимала в последние годы.

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«Мы начнем с Манбиджа, чтобы покончить с этими играми вдоль наших границ, и будем продолжать это делать до тех пор, пока регион не будет полностью свободен», - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре, передает РБК.

По его словам, помимо освобождения северный районов Сирии от курдов, которых Турция считает террористами, Анкара намерена создать в регионе условия для возвращения 3,5 млн сирийских беженцев, которые нашли пристанище на территории Турции.

Эрдоган неоднократно критиковал ЕС, по соглашению с которым Турция размещала беженцев на своей территории в обмен на вропейскую финансовую помощь. Общая сумма финансовой помощи Евросоюза до 2019 года должна была составить €6 млрд, однако Эрдоган заявлял, что Турция получает гораздо меньше. Например, в декабре 2016 года ЕС выделил на содержание беженцев €677 млн при запланированных €3 млрд, сообщил турецкий президент. ​

Операция на территории Сирии идет без публичной санкции Дамаска. По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, информацию о военной операции «Оливковая ветвь» в Африне Анкара передавала правительству Башара Асада через Москву.

Официально военные действия в регионе Турция начала 20 января. О том, что турецкая армия начнет боевые действия против курдских сил в Сирии, Эрдоган объявил 13 января. Тогда же он заявил, что ее целью станет не только Африн, контролируемый курдами из сирийской партии «Демократический союз» (PYD) ​, но и Манбидж - еще один курдский анклав на севере Сирии. Анкара считает «Демократический союз» (PYD) союзником Рабочей партии Курдистана и признает обе партии террористическими.