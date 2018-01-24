США ввели санкции против РФ из-за поддержки Ким Чен Ына

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против девяти субъектов, 16 человек и шести судов в ответ на продолжающуюся разработку Северной Кореей оружия массового уничтожения (ОМУ) и продолжающиеся нарушения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций ( РСБ ООН).

Сегодняшние санкции, нацеленные на агентов программ Северной Кореи по ОМУ и другие незаконные предприятия, повідомили у прес-службі Міністерства фінансів США.

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"В соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН правительство США нацелено на незаконные субъекты в Китае, России и других странах, которые работают от имени северокорейских финансовых сетей и призывают их к изгнанию с территорий, где они проживают. Мы вводим санкции в отношении нефтяных, судоходных и торговых компаний, которые продолжают обеспечивать "спасательный круг" для Северной Кореи, подпитывая ядерные амбиции и дестабилизирующую деятельность этого режима", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно новой оборонной стратегии США, долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией и Китаем стала главным вызовом для безопасности и процветания Соединенных Штатов.