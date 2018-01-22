Пентагон признал главным вызовом безопасности США соперничество с Россией и Китаем

Долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией и Китаем стала главным вызовом для безопасности и процветания Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится в новой оборонной стратегии США, ключевые тезисы которой были обнародованы Пентагоном.

Отмечается, что Вашингтон сталкивается с глобальным разладом, который характеризуется упадком основанного на правилах международного порядка. Обстановка в области безопасности становится более сложной и неопределенной, чем ранее.

Указывается, что сейчас главной проблемой США является не терроризм, а стратегическая конкуренция между нациями.

Так, Китай называют стратегическим конкурентом, который использует хищные экономические меры для устрашения своих соседей, осуществляя милитаризацию Южно-Китайского моря.

Читайте такжеЭкс-посол США объяснил жалобы Лаврова на "русофобию"В свою очередь, Россия нарушает границы ближайших стран и стремится к возможности ветировать экономические, дипломатические и оборонные решения своих соседей.

«Становится все более очевидно, что Китай и Россия хотят сформировать мир, соответствующий их авторитарной модели – предоставляющий власть ветировать экономические, дипломатические и оборонные решения других стран», - указывается в документе.

Отмечается, в частности, что РФ стремится раздробить НАТО, а также изменить ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке в сфере экономики и безопасности в угоду своим интересам. Использование новых технологий для дискредитации и расстройства демократических процессов в Грузии, Крыму и Восточной Украине само по себе вызывает в США беспокойство, а в сочетании с расширением и модернизацией ядерного арсенала проблема становится очевидной.

В стратегии указывается, что в десятилетия, последовавшие после Второй мировой войны, США и ее союзники построили свободный и открытый международный порядок, чтобы наилучшим образом защитить свою свободу и народ от агрессии. Хотя данная система претерпела изменения с окончанием Холодной войны, западная сеть Альянсов и партнерства оставалась хребтом мировой безопасности.

Китай и Россия, как подчеркивают в Пентагоне, сейчас подрывают мировой порядок изнутри данной системы, используя свои преимущества, и в то же время – нарушая его принципы и «правила движения».

Упоминается также об угрозе со стороны КНДР, Ирана и террористов ИГ.

Ранее лава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что в России и Китае разрабатывается оружие, которое можно использовать против спутников.

Генерал считает, что Россия и Китай создают и испытывают «оружие для работы в космосе, управляемое с земли; глушащее и лазерное оружие». По его словам, это делается в открытую и не держится в тайне.