Северная Корея отправит на зимние Олимпийские игры 22 спортсмена

Международный олимпийский комитет (МОК) в субботу, 20 января, одобрил участие 22 северокорейских атлетов в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Как сообщает Deutsche Welle, северокорейские спортсмены примут участие в соревнованиях по шорт-треку, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и фигурному катанию.

Кроме того, Северная и Южная Кореи выставят на Олимпиаде общую женскую команду по хоккею.

Во время церемонии открытия Олимпиады спортсмены из обеих стран выступят под общим флагом вместо национальных. "Сегодня это знаменательная веха в длинном пути", - заявил глава МОК Томас Бах.

Северная Корея заявила о намерении принять участие в Олимпийских играх 9 января во время первых за два года прямых переговоров с Южной Кореей в пограничном пункте Пханмунджом. КНДР также предложила отправить на соревнования группу болельщиков, деятелей искусств и шоу-команду по тхэквондо.