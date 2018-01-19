Турецкая армия начала операцию против курдов на северо-западе Сирии

Армия Турции начала операцию против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) на северо-западе Сирии.

Операция началась в ночь на пятницу, 19 января, с массированных артиллерийских обстрелов населенных пунктов, контролируемых курдами, сообщает Deutsche Welle.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что Анкара не откажется от своего решения начать наземную операцию против YPG, и подчеркнул, что армия страны уже "фактически" начала наступление, нанося спорадические обстрелы по территории анклава, контролируемого курдскими силами.

По словам Джаникли, Турция считает, что курдские бойцы в контролируемом ими сирийском городе Африн и на других территориях на северо-западе Сирии представляют "реальную" угрозу для Турции, и эта угроза постоянно растет, сообщает агентство AP.

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"Эта операция состоится, террористическая организация будет уничтожена", - подчеркнул глава турецкого Минобороны.

14 января стало известно о том, что международная коалиция под руководством США начала тренировки около 30 тысяч бойцов Демократических сил Сирии (SDF), в состав которых входят отряды YPG, которые должны охранять государственную границу Сирии.

Турция выразила возмущение по поводу этого шага и вскоре приказала своей армии готовиться к наступлению на район Африн и город Манбидж в Сирии, контролируемые курдами.