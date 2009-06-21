США выделили $20 млн грузинской полиции

Администрация США в рамках финансовой помощи Грузии выделила $20 млн. для совершенствования деятельности полиции, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу посольства США в Грузии.

Посол США в Грузии Джон Тефт и заместитель министра внутренних дел республики Екатерина Згуладзе подписали соответствующую поправку к межправительственному соглашению "Об укреплении законности". Программа американской помощи правоохранительным органам Грузии включает улучшение информационных технологий и коммуникаций, учебные программы для совершенствования профессиональных навыков, снабжение новым оборудованием и машинами для обеспечения безопасной среды на постконфликтных территориях.

Данная программа осуществляется в США в рамках финансовой помощи Грузии общим объемом $1 млрд., очередной транш из которой предусматривается выделить в этом году в размере $242,5 млн. В частности, $133,5 млн. предназначается для финансирования различных экономических и инфраструктурных проектов, $68,5 млн. будут использованы для улучшения жилищных условий беженцев из Абхазии, $20 млн. - на проведение тренингов по улучшению самоуправления.

Ранее сообщалось, что страны-доноры 22 октября 2008 года на конференции в Брюсселе приняли решение выделить Грузии в ближайшие три года $4,5 млрд. В том числе США обещали предоставить $1млрд, из них Грузия уже получила около $400 млн. Эти средства были направлены в основном на поддержку бюджета, а также на финансирование проектов гуманитарной помощи, восстановление дорог и муниципальной инфраструктуры.