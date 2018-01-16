В ЕС обеспокоены тем, что убийство лидера косовских сербов может обострить конфликт

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини призвала лидеров Косово и Сербии не обострять конфликт после убийства лидера косовских сербов Оливера Ивановича. Об этом говорится в заявлении Службы внешних связей ЕС, передает Европейская правда.

Могерини сегодня провела телефонные разговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Косово Хашимом Тачи.

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"Верховный представитель решительно осудил убийство и выразил соболезнования семье и друзьям. Она подчеркнула надежду на то, что соответствующие органы правосудия Косово не пожалеют усилий, чтобы найти преступников и немедленно привлечь их к ответственности. Миссия верховенства права Европейского Союза EULEX, будет поддерживать власть в соответствии с ее мандатом", - говорится в заявлении.

Могерини также призвала все стороны проявлять спокойствие и сдержанность.

Как сообщал УНИАН, лидер косовских сербов Оливер Иванович был расстрелян утром 16 января в северной части города Косовска-Митровица.

Оливер Иванович был одним из лидеров косовских сербов. В 2008 - 2012 годах он занимал должность госсекретаря по делам Косово в правительстве Сербии. В январе 2016 он был приговорен к девяти годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях против албанцев в 1999 году. Иванович настаивал на своей невиновности. В феврале 2017 года после апелляции приговор был отменен и над политиком начался новый процесс.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии, которую позже признало более половины стран-членов ООН, в том числе большинство европейских государств. Независимость Косово в настоящее время признают 115 государств. Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. Северная часть Косово, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине. Северное Косово находится под международным управлением на основе резолюции 1244 СБ ООН.