В сербском районе Косова расстреляли политика, обвиняемого в военных преступлениях против албанцев

Лидер сербской партии "Свобода, демократия, правда" Оливер Иванович был застрелен около офиса партии в городе Косовска-Митровица в Северном Косово. По словам представителя адвоката Ивановича, политик получил пять огнестрельных ранений. Ивановича доставили в больницу, но врачи его не спасли, сообщает Би-би-си.

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По сообщениям местных СМИ, нападавших на политика было несколько. Они скрылись с места преступления, сейчас полиция их разыскивает.

Оливер Иванович был одним из лидеров косовских сербов. В 2008 - 2012 годах он занимал должность госсекретаря по делам Косова в правительстве Сербии. В январе 2016 он был приговорен к девяти годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях против албанцев в 1999 году.

Иванович настаивал на своей невиновности. В феврале 2017 года после апелляции приговор был отменен и над политиком начался новый процесс.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии, которую позднее признало более половины стран-членов ООН, в том числе большинство европейских государств. Независимость Косова в настоящее время признают 115 государств.

Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в её состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. Северная часть Косова, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине. Северное Косово находится под международным управлением на основании резолюции 1244 СБ ООН.