В России разбился второй за три дня бомбардировщик Су-24
16:47, 19 июня 2009Мир
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Полеты приостановлены
Бомбардировщик Су-24 упал в пятницу днем в Ростовской области (РФ) при заходе на посадку после выполнения планового полета. Об этом сообщает РИА Новости. Оба летчика успели катапультироваться, они живы. На земле жертв и разрушений нет. Это уже вторая авария самолетов этого типа за последние три дня - предыдущий Су-24 упал в среду в Мурманской области. Оба летчика также успели катапультироваться, они живы. Самолет после падения полностью разрушился и сгорел. Жертв и разрушений на земле не было.
Как сообщил источник в Минобороны РФ, полеты Су-24 в России приостановлены.
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