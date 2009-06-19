В России разбился второй за три дня бомбардировщик Су-24

Бомбардировщик Су-24 упал в пятницу днем в Ростовской области (РФ) при заходе на посадку после выполнения планового полета. Об этом сообщает РИА Новости. Оба летчика успели катапультироваться, они живы. На земле жертв и разрушений нет. Это уже вторая авария самолетов этого типа за последние три дня - предыдущий Су-24 упал в среду в Мурманской области. Оба летчика также успели катапультироваться, они живы. Самолет после падения полностью разрушился и сгорел. Жертв и разрушений на земле не было.

Как сообщил источник в Минобороны РФ, полеты Су-24 в России приостановлены.