В Сенате США Трампа сравнивают со Сталиным

Сенатор-республиканец Джефф Флейк этой неделе обратится к сенату с речью, в которой раскритикует президента США Дональда Трампа за использование термина «враг народа» в отношении СМИ, а также сравнит его с советским диктатором Иосифом Сталиным.

«Когда человек власти называет любую прессу, которая его не устраивает «фейковыми новостями», то именно он должен вызывать подозрения, а не пресса», - приводит отрывок из текста речи политика NBC News.

В речи Флейка указывается, что использование Трампом словосочетания, которое использовал в отношении своих врагов Сталин, является свидетельством состояния американской демократии.

Сенатор напомнит, что даже в СССР использование термина «враг народа» впоследствии было запрещено Никитой Хрущевым.

Читайте такжеWSJ опровергло обвинения Трампа в искажении его цитаты о "хороших отношениях" с Ким Чен ЫномДональд Трамп использовал термин «враг народа», в своем Twitter в феврале прошлого года. Президент указал, что «СМИ с фейковыми новостями» это не его личные враги, а враги всего американского народа».

Ранее президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал психически больным автора книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Он также выразил уверенность в том, что ведущие СМИ «сходят с ума» из-за его победы на выборах.