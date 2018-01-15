В Индонезии рухнул с людьми второй этаж здания фондовой биржи (фото)

09:15, 15 января 2018
Мир
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Очевидцы сообщают, что около десяти раненых были эвакуированы на носилках. Здание оцеплено полицией.

REUTERS

Второй этаж здания Индонезийской фондовой биржи обрушился в Джакарте, сообщает Reuters.

Около десятка человек получили ранения.

«Второй этаж здания рухнул», - сообщил личный помощник директора биржи Тито Сулистио, который находился в это время в здании.

Очевидцы сообщают, что около десяти раненых были эвакуированы на носилках. Здание оцеплено полицией.

REUTERS

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Теги: #Индонезия рухнуло здание