В Индонезии рухнул с людьми второй этаж здания фондовой биржи (фото)

Второй этаж здания Индонезийской фондовой биржи обрушился в Джакарте, сообщает Reuters.

Около десятка человек получили ранения.

«Второй этаж здания рухнул», - сообщил личный помощник директора биржи Тито Сулистио, который находился в это время в здании.

Очевидцы сообщают, что около десяти раненых были эвакуированы на носилках. Здание оцеплено полицией.