В Индонезии рухнул с людьми второй этаж здания фондовой биржи (фото)
09:15, 15 января 2018Мир
460 0
Очевидцы сообщают, что около десяти раненых были эвакуированы на носилках. Здание оцеплено полицией.
REUTERS
Второй этаж здания Индонезийской фондовой биржи обрушился в Джакарте, сообщает Reuters.
Около десятка человек получили ранения.
«Второй этаж здания рухнул», - сообщил личный помощник директора биржи Тито Сулистио, который находился в это время в здании.
Очевидцы сообщают, что около десяти раненых были эвакуированы на носилках. Здание оцеплено полицией.
REUTERS
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter