Умер старейший житель планеты

В Японии на 114-м году жизни умер самый пожилой мужчина на планете Томодзи Танабэ.

Как сообщает NEWSru, по информации властей префектуры Миядзаки на острове Кюсю, свой 113-й день рождения Т.Танабэ отмечал 18 сентября 2008 года в родном доме в городе Мияконодзио (префектура Миядзаки) и по этому случаю был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Ежедневно в три часа дня он выпивал по стакану молока и считал это секретом своего долголетия. Т.Танабэ также не пил спиртного и не курил.

Число лиц в возрасте более 100 лет нарастает в Японии уже несколько десятков лет подряд. В настоящее время 86% из них приходится на женщин. Японское общество стремительно стареет на фоне сокращения рождаемости, высокого уровня жизни и успехов медицины, отмечает ИТАР-ТАСС.

Каждому десятому жителю страны сейчас больше 75 лет, а каждый пятый - старше 65-ти. По прогнозам экспертов, к 2055 году на лиц старше 65 лет будет приходиться 40,5% населения Японии, что порождает серьезные социальные и экономические проблемы.