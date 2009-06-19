Баррозу остался один шаг до второго срока

Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе единодушно поддержали кандидатуру Жозе Мануэля БАРРОЗУ, выдвинутого на пост главы Еврокомиссии на второй срок.

Об этом объявил Фредрик РЕЙНФЕЛЬДТ - премьер-министр Швеции, которая с 1 июля становится председателем ЕС, сообщает радио «Свобода».

Кандидатуру Ж.БАРРОЗУ должен теперь утвердить Европейский парламент.

Ранее в четверг участники саммита одобрили основные принципы регулирования финансовых рынков.