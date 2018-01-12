В Голливуде обвинили в домогательствах друга Путина

Американська актриса Реджина Саймонс обвинила звезду боевиков Стивена Сигала в изнасиловании, сообщает People.

Отмечается, что Саймонс снималась в массовке фильма "В смертельной опасности" (1994), где главную роль играл Сигал.

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По словам актрисы, инцидент произошел, когда ей было 18 лет. Как утверждает Саймонс, Сигал пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок, но девушка якобы оказалась единственной гостьей, и никакого празднования не было.

Со своей стороны, модель Фавиола Дадис, заявившая, что артист домогался ее на прослушиваниях в 2002 году, рассказала, что и она, и Саймонс подали заявления против Сигала в полицейский департамент Лос-Анджелеса в декабре.

По словам пресс-секретаря департамента, они проводят расследование в отношении Сигала по событиям 2005 года. Комментариев со стороны Сигала пока не поступало. Как сообщалось ранее, в октябре сразу 4 женщины обвинили Стивена Сигала в сексуальных домогательствах.