Очередной виток конфликта между Россией и Беларусью

"Газпром" потребовал от "Белтрансгаза" погасить образовавшуюся задолженность за поставленный в Беларусь российский газ в сумме 231 млн. долларов, сообщает РИА «Новости».

"Газпром" направил письмо с просьбой оплатить задолженность за период январь-май в сумме 231 млн. долл.", - сказал представитель Посольства России в Беларуси Вадим ГУСЕВ.

По его словам, в письме отмечается, что сумма задолженности белорусской стороны рассчитана без учета пени и невыбранного газа.

"В письме "Газпром" просит своевременно и в полном объеме погасить задолженность, а также рассчитаться за поставленный в мае газ до 23 июня", - сообщил он.

Такая задолженность возникла в связи с тем, что Минск оплачивал газ по среднегодовой цене, исходя из устных договоренностей.

Согласно контрактной цене, стоимость газа для Беларуси в первые месяцы текущего года составляла 250 долларов за тысячу кубометров. К концу года, согласно формуле цены на газ, стоимость российского газа не превышала бы 100 долларов. Минск обратился к "Газпрому" с просьбой рассчитывать газ по среднегодовой цене.