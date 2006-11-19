Отравленный экс-офицер ФСБ Литвиненко находится на грани жизни и смерти

Скотланд-Ярд ведет расследование предполагаемого отравления живущего в Великобритании бывшего офицера ФСБ России Александра ЛИТВИНЕНКО.

Как пишет британская газета "Санди Таймс", А.ЛИТВИНЕНКО сейчас пребывает на грани жизни и смерти. Врачи обнаружили в его организме по крайней мере два вида ядов, в том числе повышенное количество металла таллия. Наличие "яда без запаха и вкуса" подтвердил специальный токсикологический тест в больнице Гай-хоспитал, проведенный в минувший четверг. По его заключению, содержание яда в организме А.ЛИТВИНЕНКО примерно в три раза превышает допустимый для человека его комплекции уровень, что является потенциально фатальной дозой, указывает издание.

Сам А.ЛИТВИНЕНКО в интервью "Санди Таймс" рассказал, что вся история началась после его встречи с неким итальянским знакомым по имени Марио, который передал ему письмо, якобы касающееся расследования убийства журналистки Анны Политковской. Они встретились за ланчем в японском ресторане.

Вскоре после этого, в ночь на 1 ноября он почувствовал себя плохо, и по признакам болезни это было похоже на отравление. На третий день экс-офицер ФСБ был доставлен в больницу лондонского района Барнет. В течение недели его состояние еще больше ухудшилось, он практически полностью облысел.

По словам врачей, серьезно пострадал костный мозг А.ЛИТВИНЕНКО, в результате чего его организм почти лишился белых кровяных телец.

В настоящее время, по данным "Санди Таймс", бывший офицер ФСБ переведен в другую больницу, а его семья взята полицейскими под охрану.

Известно, что к ухудшению самочувствия он пытался выяснить обстоятельства убийства Анны Политковской.

В 2000 году А.ЛИТВИНЕНКО нелегально покинул Россию после того, как за год против него было возбуждено три уголовных дела. Он считается одним из наиболее приближенных к беглому российскому бизнесмену Борису БЕРЕЗОВСКОМУ.

А.ЛИТВИНЕНКО было предоставлено убежище в Великобритании, а недавно он обзавелся британским паспортом.