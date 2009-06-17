Российские контрразведчики никуда из Крыма не уйдут

Требования председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО к сотрудникам ФСБ России, работающих в составе Черноморского флота РФ, покинуть территорию Украины после 13 декабря противоречат договору о базировании ЧФ РФ.

Об этом корреспонденту УНИАН в Москве сказал руководитель российского Центра военного прогнозирования Анатолий ЦЫГАНОК.

«В соответствии с договором, Черноморский флот не подчиняется украинским властям. Сотрудники нашей Федеральной службы (безопасности) в рамках действий ЧФ отвечают за безопасность флота», - сказал А.ЦЫГАНОК.

Он предполагает, что такое заявление в Украине сделано «для внутреннего пользования», чтобы показать, как СБУ обеспечивает безопасность Украины

А.ЦЫГАНОВ считает, что в связи с этим представители ФСБ не реагируют на заявление В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Судя по всему, хотят представить сотрудников ФСБ как лиц, несущих опасность для Украины, в чем я глубоко сомневаюсь», - отметил он.

В свою очередь, Центр общественных связей ФСБ России отказался УНИАН комментировать данное заявление В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что после 13 декабря все сотрудники ФСБ России на Черноморском флоте РФ должны покинуть территорию Украины. По его словам, об этом требовании российскую сторону известили по официальным каналам.

По словам руководителя СБУ, на ЧФ РФ сейчас работает 19 офицеров ФСБ, которые занимаются контрразведывательной деятельностью.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также заявил, что все функции, предусмотренные украинским законодательством, в том числе по безопасности российского моряка, возложены на подразделения военной контрразведки СБУ в Севастополе и Симферополе.

15 июня в интервью российской «Независимой газете» В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что СБУ своими силами будет обеспечивать безопасность базирования Черноморского флота России на территории Украины.

По его словам, СБУ и ФСБ являются надежными партнерами, сотрудничество которых регулируется специальным межведомственным соглашением.