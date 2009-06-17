СБУ официально указала 19 офицерам ФСБ на дверь

После 13 декабря все сотрудники ФСБ России на Черноморском флоте РФ должны покинуть территорию Украины.

Об этом председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил в интервью Би-Би-Си.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал, что об этом требовании российскую сторону известили по официальным каналам.

По словам руководителя СБУ, на ЧФ РФ сейчас работает 19 офицеров ФСБ, которые занимаются контрразведывательной деятельностью.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также заявил, что все функции, предусмотренные украинским законодательством, в том числе по безопасности российского моряка, возложены на подразделения военной контрразведки СБУ в Севастополе и Симферополе.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в интервью российской «Независимой газете» В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что СБУ своими силами будет обеспечивать безопасность базирования Черноморского флота России на территории Украины.

По его словам, СБУ и ФСБ являются надежными партнерами, сотрудничество которых регулируется специальным межведомственным соглашением.