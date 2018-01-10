В России назвали переименование площади в Вашингтоне в честь Немцова попыткой "напакостить" Кремлю

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности ответа в связи с присвоением имени Немцова площади рядом с посольством РФ в Вашингтоне, заявил, что это прерогатива городской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос о возможности симметричного ответа с российской стороны.

«Я бы, наверное, оставил это без комментария. Подчеркну лишь то, что это, безусловно, является прерогативой городской власти на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими двумя странами по-прежнему не самое лучшее, мягко говоря», - сказал он.

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Вместе с тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя появление площади Бориса Немцова перед посольством РФ в Вашингтоне, заявил, что при названии улиц необходимо давать объективную оценку человеку, и назвал переименование площади в США попыткой «напакостить» России.

«Надо объективно давать оценки. Конечно, любой город может принять решение назвать улицу, площадь именем любого человека, но должна быть объективная характеристика. Они в вашингтонском городском совете все знают?», - заявил Жириновский.

По утверждению политика, «много преступлений совершалось» во время пребывания Немцова губернатором.

«Вы чьим именем называете площадь? Специально нам напакостить (хотят) перед нашим посольством», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Городской совет Вашингтона проголосовал за присвоение имени Бориса Немцова кварталу возле посольства РФ.

В феврале 2017 года сенатор Марко Рубио предложил назвать именем Бориса Немцова участок Висконсин-авеню возле посольства РФ и изменить, таким образом, адрес российского представительства с «2650 Висконсин авеню» на «1 Борис Немцов плаза». В конце 2017 года городской совет Вашингтона внес аналогичное предложение, касающееся квартала напротив посольства.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Заказчика убийства до сих пор не нашли. Убийство Немцова вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.