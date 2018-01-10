Квартал у посольства России в Вашингтоне назовут именем Немцова

Городской совет Вашингтона проголосовал за присвоение имени Бориса Немцова кварталу около посольства РФ.

Об этом сообщил российский журналист и оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший, передает Медуза.

«Переименование вступит в силу к 27 февраля», — сообщил он.

Речь идет о квартале 2600 по Висконсин-авеню, между Дэвис-стрит и Эдмундс-стрит. Он получит название «Борис Немцов плаза».

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Решение было принято в экстренном порядке. В принятом советом документе сказано, что ранее одобренный законопроект не вступит в силу еще несколько месяцев, в то время как присвоить кварталу имя Бориса Немцова необходимо в ближайшее время.

«Символическое присвоение имени создаст в честь Бориса Немцова мемориал, который невозможно будет убрать», — сказано в документе.

В феврале 2017 года сенатор Марко Рубио предложил назвать именем Бориса Немцова участок Висконсин-авеню около посольства РФ и изменить, таким образом, адрес российского представительства с «2650 Висконсин авеню» на «1 Борис Немцов плаза». В конце 2017 года в городской совет Вашингтона внесли аналогичное предложение, касающееся квартала напротив посольства.

Как сообщал УНИАН, оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Заказчика убийства до сих пор не нашли.

Убийство Немцова вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.