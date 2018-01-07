СМИ: администрация Трампа недооценила развитие ядерной программы КНДР

Разведслужбы США в начале президентства Дональда Трампа ошибочно оценили возможности КНДР по реализации ядерной программы, сообщает New York Times со ссылкой на источники вреди бывших и ныншних сотрудников спецслужб.

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Новой администрации сообщили, что Северная Корея не сможет нанести удар, по меньшей мере, до 2020-2022 года, передает "Газета.ru".

В 2016 году КНДР испытала восемь ракет средней дальнос, семь из них взорвались на стартовой площадке или развалились в полете, что, по данным издания, некоторые чиновники, отнесли к принятыми бывшим главой США Бараком Обамой мерам.

И хотя КНДР подтвердила только пять подземных ядерных испытаний, спецслужбы США были уверены, что Пхеньяну потребуется еще несколько лет на создание водородной бомбы.

Неспособность просчитать быстрое развитие событий входит в число самых значительных провалов в истории разведки США, говорят чиновники.