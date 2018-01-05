КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе.

Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства Южной Кореи по вопросам объединения. Сообщается, что речь идет о последнем предложении Сеула провести переговоры в следующий вторник.

В ходе них планируется обсудить возможное участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и пути для улучшения связей между странами.