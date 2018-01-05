КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров
05:21, 05 января 2018Мир
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Сообщается, что речь идет о последнем предложении Сеула провести переговоры в следующий вторник.
Запуск ракеты Hwasong-12 / REUTERS
КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе.
Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства Южной Кореи по вопросам объединения. Сообщается, что речь идет о последнем предложении Сеула провести переговоры в следующий вторник.
В ходе них планируется обсудить возможное участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и пути для улучшения связей между странами.
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