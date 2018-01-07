В конгрессе США не увидели доказательств "акустических атак" на Кубе
В конгрессе утверждают, что "нет никаких свидетельств, что кто-то намеренно пытался причинить вред кому-то".
Американский сенатор Джефф Флейк заявил, что США не нашли доказательств «акустических атак» на сотрудников посольства в Гаване.
Об этом сообщает Associated Press.
По словам сенатора, кубинские чиновники сообщили ему, что ФБР после визита на Кубу не обнаружили свидетельств подобных атак.
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Затем Флейк побывал на секретном брифинге с американскими чиновниками, после которого, по его словам, у него не осталось сомнений в заявлениях кубинских коллег.
«Нет никаких свидетельств, что кто-то намеренно пытался причинить вред кому-то. Никто не говорит, что с этими людьми (сотрудниками посольства. — ред.) ничего не произошло, но нет никаких свидетельств, что это была намеренная атака с чьей-то стороны, будь то кубинцы либо кто-то еще», — сказал Флейк.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что число пострадавших от «акустических атак» наКубе американских дипломатов увеличилось до 24 человек.
После этого кубинская сторона назвала такие заявления «научной фантастикой».