В конгрессе США не увидели доказательств "акустических атак" на Кубе

Американский сенатор Джефф Флейк заявил, что США не нашли доказательств «акустических атак» на сотрудников посольства в Гаване.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам сенатора, кубинские чиновники сообщили ему, что ФБР после визита на Кубу не обнаружили свидетельств подобных атак.

Читайте такжеВ спецслужбах США Россию заподозрили в причастности к "акустическим атакам" на Кубе – CBS

Затем Флейк побывал на секретном брифинге с американскими чиновниками, после которого, по его словам, у него не осталось сомнений в заявлениях кубинских коллег.

«Нет никаких свидетельств, что кто-то намеренно пытался причинить вред кому-то. Никто не говорит, что с этими людьми (сотрудниками посольства. — ред.) ничего не произошло, но нет никаких свидетельств, что это была намеренная атака с чьей-то стороны, будь то кубинцы либо кто-то еще», — сказал Флейк.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что число пострадавших от «акустических атак» наКубе американских дипломатов увеличилось до 24 человек.

После этого кубинская сторона назвала такие заявления «научной фантастикой».