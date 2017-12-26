На Кубе в результате взрывов фейерверков пострадало 39 человек (видео)

10:21, 26 декабря 2017
Мир
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Среди пострадавших восемь человек находятся в критическом состоянии.

На Кубе в результате взрывов фейерверков пострадало 39 человек / кадр из видео Cubanos por el Mundo

В городе Ремедиос в центральной части Кубы во время фестиваля фейерверков пострадали несколько десятков человек.

Среди 39 пострадавших - шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет, сообщает La Tercera.

Сейчас 27 человек продолжают находиться в больнице, состояние восьми из них медики оценивают как «критическое».

По информации местных СМИ, сотрудники министерства внутренних дел начали расследование инцидента.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года в Мексике взорвался склад с фейерверками, в результате чего погибло 14 человек.

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Теги: #Куба#пострадавшие#взрывы фейерверков на Кубе