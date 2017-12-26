На Кубе в результате взрывов фейерверков пострадало 39 человек (видео)

В городе Ремедиос в центральной части Кубы во время фестиваля фейерверков пострадали несколько десятков человек.

Среди 39 пострадавших - шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет, сообщает La Tercera.

Сейчас 27 человек продолжают находиться в больнице, состояние восьми из них медики оценивают как «критическое».

По информации местных СМИ, сотрудники министерства внутренних дел начали расследование инцидента.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года в Мексике взорвался склад с фейерверками, в результате чего погибло 14 человек.