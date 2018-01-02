Духовный лидер Ирана обвинил в протестах "врагов за рубежом"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые высказался по поводу массовых протестов, охвативших страну. Выступая с официальным обращением на одном из государственных телеканалов во вторник, 2 января, духовный лидер страны заявил, что действия протестующих управляются из-за границы, как пишет DW.

"В последние дни враги Ирана предоставили возмутителям спокойствия деньги, оружие, а также политическую поддержку, чтобы причинить вред стране", - считает Хаменеи. По его мнению, "враги Ирана" объединились и используют все средства, чтобы доставить проблемы руководству Исламской Республики.

Массовые протесты в ряде иранских городов начались 28 декабря 2017 года. Изначально они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, затем участники акций начали выражать общее недовольство правительством страны. Жертвами протестов, по состоянию на 2 января, стали не менее 20 человек, в том числе 16 демонстрантов. Более 400 человек задержаны.

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В частности, в новогоднюю ночь шесть человек скончались от огнестрельных ранений в Туйсеркане на западе Ирана, еще двое демонстрантов погибли в небольшом административном центре Изе на юго-западе страны. 30 декабря в Доруде погибли еще два демонстранта, причем власти обвинили в произошедшем боевиков "Исламского государства" и отрицали причастность полиции.

Обеспокоенность эскалацией ситуации в Иране выразили, в частности, глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, глава МИД Великобритании Борис Джонсон, МИД России и МИД Турции.