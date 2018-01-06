Под Дамаском из-за сирийских и российских авиаударов погибли минимум 17 гражданских - СМИ

В результате авиаударов, которые сегодня нанесли самолеты российской и сирийской армий по удерживаемой вооруженной оппозицией Восточной Гуте вблизи Дамаска, погибли не менее 17 мирных жителей, еще 60 человек были ранены.

Читайте такжеАвиация ВС РФ в Сирии сбросила бомбы на мирных жителей: погибли десятки человек

Об этом сообщил основанный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Deutsche Welle.

Мощные авиаудары были нанесены по району Хаммурие, где погибли 12 человек, включая двух детей.

На этой неделе в Восточной Гуте результате авиаударов погибли еще около 30 гражданских, а с конца декабря прошлого года количество жертв среди мирных жителей достигло почти 100 человек.

Восточная Гута остается анклавом вооруженной оппозиции неподалеку сирийской столицы, среди оппонентов президента Сирии Башара Асада здесь преобладают радикальные исламистские группировки.

По оценкам, около 400 тысяч человек находятся в Восточной Гуте в осаде правительственных сил.

Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в 2017 году в Сирии в целом погибли более 39 тысяч человек, в том числе 10,5 тысячи гражданских.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря президент России Владимир Путин прилетел на российскую военную базу "Хмеймим" в Сирии и отдал приказ о выводе значительной части российской группировки из этой страны. Тогда же Путин заявил, что РФ сохранит в Сирии две военные базы - в Тартусе и Хмеймим.