Глава МИД Германии обвинил США, Китай и Россию в игнорировании ЕС
02:21, 06 января 2018Мир
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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что эти страны не уважают Евросоюз.
Зигмар Габриэль / REUTERS
Россия, Китай и США не уважают Евросоюз, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
Об этом пишет Spiegel.
«У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они абсолютно не ценят Европейский союз. Они его игнорируют», — заявил он.
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Он добавил, что раньше Германия могла рассчитывать на Францию, Великобританию и США, однако из-за того, что Вашингтон теряет позиции на мировой арене, политический вакуум заполняют другие силы.
Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Зигмар Габриэль не приехал в Донбасс из-за непогоды.
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