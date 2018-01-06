Глава МИД Германии обвинил США, Китай и Россию в игнорировании ЕС

02:21, 06 января 2018
Мир
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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что эти страны не уважают Евросоюз.

Зигмар Габриэль / REUTERS

Россия, Китай и США не уважают Евросоюз, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Об этом пишет Spiegel.

«У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они абсолютно не ценят Европейский союз. Они его игнорируют», — заявил он.

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Он добавил, что раньше Германия могла рассчитывать на Францию, Великобританию и США, однако из-за того, что Вашингтон теряет позиции на мировой арене, политический вакуум заполняют другие силы.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Зигмар Габриэль не приехал в Донбасс из-за непогоды.

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Теги: #Зигмар Габриэль о ЕС