Климкин и Габриэль из-за погодных условий не побывали на линии разграничения на Донбассе

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Германии Зигмар Габриэль из-за ухудшения погодных условий не смогли побывать на линии разграничения на Донбассе.

Об этом украинский министр сообщил в Twitter.

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"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с Министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце", - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, Габриэль 3-4 января находится в Украине с рабочим визитом.

Планировалось, что сегодня Климкин и Габриэль осуществят совместную поездку на Донбасс, в районы, приближенные к линии разграничения.