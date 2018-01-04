"9 раненых, часть тяжелая": журналист о последствиях атаки на российскую авиабазу в Сирии

Российский журналист Роман Сапоньков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" уточнил последствия атаки на авиабазу РФ в Сирии.

По его словам, количество пострадавших военнослужащих РФ составляет 9 раненых. "Часть тяжелая", - отметил журналист.

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По данным СМИ, в результате обстрела боевиками российской базы в Сирии 31 декабря было уничтожено четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боеприпасов сдетонировал после попадания минометного снаряда.

В Минобороны РФ подтвердили обстрел российской базы в Сирии и смерть двух военных, но отрицают уничтожение самолетов.