"9 раненых, часть тяжелая": журналист о последствиях атаки на российскую авиабазу в Сирии

20:42, 04 января 2018
Мир
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В результате обстрела базы РФ в Сирии ранены 9 военных, отметил журналист Сапоньков.

Также Сапоньков показал фото уничтоженных в Сирии самолетов / фото Роман Сапоньков/Вконтакте

Российский журналист Роман Сапоньков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" уточнил последствия атаки на авиабазу РФ в Сирии.

По его словам, количество пострадавших военнослужащих РФ составляет 9 раненых. "Часть тяжелая", - отметил журналист.

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По данным СМИ, в результате обстрела боевиками российской базы в Сирии 31 декабря было уничтожено четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боеприпасов сдетонировал после попадания минометного снаряда.

В Минобороны РФ подтвердили обстрел российской базы в Сирии и смерть двух военных, но отрицают уничтожение самолетов.

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Теги: #Россия в Сирии#атака на авиабазу в Сирии#уничтоженные самолеты#раненые российские военные