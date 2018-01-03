Лидеры ЕС призвали стороны конфликта в Иране отказаться от насилия

Лидеры ЕС присоединились к США в осуждении того, что они назвали «неприемлемой потерей человеческих жизней» в связи с протестами в Иране, призвав Тегеран разрешить мирным демонстрантам свободно выражать свое недовольство. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини, передает радио Свобода. Она призвала власти Ирана «воздержаться от насилия».

Читайте такжеСША созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за кровавых столкновений в Иране«Мирная демонстрация и свобода слова являются основными правами, которые применяются ко всем странам, Иран не является исключением», – сказала она.

Обеспокоенность количеством жертв в Иране в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани выразил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призвал проявлять «сдержанность» в отношении протестующих. «Нужно уважать фундаментальные права, в том числе свободу слова и демонстраций», – сказал Макрон.

Зато в офисе Роухани призвали принять меры против организации «Народные моджахеды Ирана», которую Тегеран обвинил в разжигании протестов.

Ранее также Великобритания, Германия, Швеция и Турция выразили обеспокоенность в связи с гибелью людей и призвали иранские власти уважать человеческие права. Вашингтон настоял на созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН за насилие в Иране.

Ранее руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя протесты, заявил, что враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны.

В Иране 28 декабря в ходе антиправительственных протестов уже погибли по меньшей мере 22 человека, в том числе один полицейский, примерно 450 человек были арестованы за шесть дней демонстраций.

Митинги в Иране начались как выступления против высокой инфляции и повышения цен на основные продукты питания, но быстро превратились в антиправительственные протесты.