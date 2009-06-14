Медведев считает, что у Лукашенко «молочная истерика»

На саммите ОДКБ в Москве президент Дмитрий Медведев заявил, что Россия надеется , что «молочная истерика» Минска не испортит работы по созданию Коллективных сил быстрого реагирования (КСОР) ОДКБ, и проблемы в ближайшее время будут решены.

Президент России подчеркнул, что тема поставок молочной продукции из Беларуси в Россию - «чисто технический вопрос, который можно было бы разрешить достаточно быстро, если бы не избыточная политизация и желание связать все с ОДКБ». Медведев отметил, что сам президент Беларуси «не звонил ему по телефону и не говорил, что не собирается приезжать». Глава российского государства напомнил, что Беларусь «потребляет значительные ресурсы, поставляемые из Российской Федерации». «Россия для Белоруссии очень важна, - добавил он. - Мы это понимаем. Но когда работаем по таким вопросам, желательно соблюдать правила и квоты на поставки». Вместе с тем Медведев заявил, что «неверно делать заложником двусторонних проблем многосторонние форматы».

Также, по словам российского лидера, союзническое взаимодействие в рамках ОДКБ необходимо сопрягать с развитием сотрудничества с другими международными организациями, например, с ШОС.

Газета.ру