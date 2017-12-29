В Татарстане пропавшего ребенка случайно нашла участница поисков, упавшая в тот же люк

В Татарстане десятилетний мальчик, упавший в открытый канализационный колодец, был спасен благодаря падению туда участницы поисков. Об этом сообщает республиканское МЧС, передает Meduza.

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Это произошло вечером 24 декабря в селе Черемшан. В поисках пропавшего ребенка принимали участие более 120 человек, в том числе начальник районного управления гражданской защиты Гулия Яруллина.

Во время поисков она провалилась в открытый заснеженный люк на стройке, и обнаружила там пропавшего ребенка. В результате падения она сломала позвонок поясничного отдела.

В сообщении МЧС сказано, что ребенок, упав в трехметровый колодец, «кричал, пока были силы», а затем «лег на ледянки и стал засыпать». «По словам медиков, еще час - и мальчик замерз бы насмерть», - сказано в сообщении.

Следственный комитет начал проверку в связи со случившимся. В ведомстве «намерены дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности на строительной площадке».

Как сообщал УНИАН, недавно в Австрии спасли альпиниста, который провел 5 дней в 30-метровой пропасти.