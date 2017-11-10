В Австрии спасли альпиниста, который провел 5 дней в 30-метровой пропасти (видео)
11:27, 10 ноября 2017Мир
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Несмотря на пятидневные скитания, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.
В Австрии спасли альпиниста, который провалился в 30-метровую пропасть
В Австрии 45-летний мужчина пытался покорить вершину Дахштайн, но провалился в пропасть. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Спас мужчину мобильный телефон, благодаря нему он не только смог дозвониться до спасателей, но и отправить данные о своем маршруте.
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Пока альпиниста госпитализировали с переохлаждением и травмами плеча, и ног. Но несмотря на пятидневные скитания, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.
Ранее на Эльбрусе нашли тела шести альпинистов, пропавших в 1990-х и 2000-х годах.
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