Во Флориде серфингисты отпраздновали Рождество верхом на океанских волнах (видео)

Серфингисты в красных костюмах попытались поставить рекорд Гиннесса, но подвела погода. Поэтому вместо покорения волн, всем пришлось показывали гимнастические трюки.

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И конечно, уже ни о каком рекорде речь не шла. Но они рады тем, что собрали более 35 тысяч долларов благотворительных взносов, которые отдадут Центру помощи больным раком и музею серфинга.

Как сообщал УНИАН, ранее в Пуэрто-Рико изобрели электромоторную доску для серфинга, которая летает над водой.