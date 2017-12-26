Во Флориде серфингисты отпраздновали Рождество верхом на океанских волнах (видео)
02:26, 26 декабря 2017Мир
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Погода не позволила серфингистам продемонстрировать все, на что они способны, но рождественское настроение не испортила.
Серфингисты в красных костюмах попытались поставить рекорд Гиннесса, но подвела погода. Поэтому вместо покорения волн, всем пришлось показывали гимнастические трюки.
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И конечно, уже ни о каком рекорде речь не шла. Но они рады тем, что собрали более 35 тысяч долларов благотворительных взносов, которые отдадут Центру помощи больным раком и музею серфинга.
Как сообщал УНИАН, ранее в Пуэрто-Рико изобрели электромоторную доску для серфинга, которая летает над водой.
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