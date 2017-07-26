В Пуэрто-Рико изобрели электромоторную доску для серфинга, которая парит над водой (видео)

Появилось новое развлечение для любителей водных видов спорта - электромоторная доска для серфинга, которая парит над водой. Устройство изобрели в Пуэрто-Рико.

Доска с мотором может достигать максимальной скорости 40 км/час. Она работает с помощью батареи, которая держит почти час.

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Электродоска использует технологию подводных крыльев, которые выталкивают ее на поверхность. По словам изобретателей, кататься на электродоске настолько просто, что ею могут овладеть даже новички. Стоимость устройства – $12 тысяч.