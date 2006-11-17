США обвинили ”Газпром” в хищнической политике

Помощник государственного секретаря США по делам Евразии Мэттью БРИЗА заявил, что российский газовый монополист «Газпром» ведет «хищническую» и агрессивную политику в отношении Грузии, поднимая цену на газ для бывшей советской республики.

По его словам, «Газпром» использует резкое повышение цены, чтобы получить контроль над грузинскими газораспределительными сетями.

Как заявил М.БРИЗА, выступая перед журналистами в Вене, «Газпром» открыто заявил Грузии: вам придется платить по 230 дол. за тысячу кубометров газа, а если вам это не нравится - либо замерзайте, либо отдавайте нам ваши газораспределительные сети», сообщает Reuters.

В настоящее время цена газа для Грузии составляет 110 дол. за тысячу кубометров. «Газпром» требует увеличения цены до 230 дол. за тысячу кубометров с 1 января 2007 года. Президент Грузии заявил, что Грузия не будет платить такую цену за газ.